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Общество

Первый детский технопарк "Кванториум" открыли в Арзамасе

18 октября 2024 17:12  [86] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый в округе детский технопарк "Кванториум" начал свою работу в Арзамасе. Как сообщает Минобрнауки Нижегородской области, кванториум создан на базе Арзамасского лицея в рамках национального проекта "Образование". Он стал двенадцатым подобным объектом в регионе.  

В новом технопарке на бесплатной основе смогут обучаться ребята в возрасте от 7 до 17 лет. Материально-технические возможности "Кванториума" позволяют проводить школьные уроки по биологии, химии, физике и информатике, а также интерактивные занятия в рамках дополнительного образования.

По словам министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, на площадке технопарка собрано современное оборудование, которое будет использоваться на занятиях, разработанных по стандартам самых передовых образовательных программ. 

Глава Арзамаса Александр Щелоков отметил, что школьный технопарк станет отличным подспорьем для кратного усиления образовательного процесса по научно-техническому профилю.

Напомним, национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что новый детский технопарк "Кванториум" торжественно открыли в павловской школе №10.

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Теги:
Кванториум Образование
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