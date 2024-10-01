Около 1,5 тысячи отцов в Нижегородской области находятся в декретном отпуске Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области 1,5 тысячи отцов оформили отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет и получают соответствующее пособие. Об этом рассказали в Нижегородском отделении Соцфонда России.

Как уточнили в ведомстве, для оформления пособия папе (как и маме или любому другому родственнику) необходимо подать заявление своему работодателю. Причём если ранее заявителю требовалось собирать комплект документов, то сейчас это не требуется, поскольку Отделение СФР всю необходимую информацию собирает самостоятельно.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка, но не менее 9,2 тысячи рублей и не более 49,1 тысячи рублей в месяц. Отец может досрочно выйти на работу из декретного отпуска и при этом продолжать получать ежемесячное пособие до достижения малышом полутора лет.

Первую выплату пособия папа получит в течении 10 рабочих дней после представления сведений работодателем. Далее средства будут перечисляться не позднее 8-го числа месяца, следующего за месяцем, за который они выплачиваются.

Стоит отметить, что время, проведённое отцом в декретном отпуске, учитывается в его страховом стаже и влияет на накопление пенсионных коэффициентов. За каждый год, проведённый в отпуске по уходу за первым ребенком, папа получает 1,8 коэффициента, за вторым ребёнком — 3,6, за третьим и последующими детьми — 5,4 коэффициента.