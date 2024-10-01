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Общество

АНО "Горький Тех" откроет Центр спортивного пилотирования дронов в ННГУ

21 октября 2024 10:58  [42] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ННГУ им. Н.И. Лобачевского при поддержке АНО "Горький Тех" вошел в двадцатку университетов России, в которых откроют центры подготовки пилотов дронов. 

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, конкурс на право размещения типового центра проводил Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта в рамках федеральной программы "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" вместе с Федерацией гонок дронов России и Ассоциацией студенческих спортивных клубов.

Благодаря победе в конкурсе университет получил поддержку в оснащении центра подготовки пилотов дронов. Кроме того, на базе центра будет проводиться региональный этап Всероссийской студенческой лиги по гонкам дронов, победители которого представят Нижегородскую область на соревнованиях федерального уровня.

Сформировать заявку на конкурс вузу помогла АНО "Горький Тех". Сотрудничество будет продолжатся и при проведении соревнований.

По словам ректора Университета Лобачевского Олега Трофимова, запрос на обучение спортивному пилотированию дронов в Нижегородской области и в стране высокий. Центр пилотирования будет работать в рамках программы развития студенческого спорта министерства спорта Нижегородской области при поддержке региональной федерации гонок дронов.

Обучение будет доступно студентам любого вуза или среднего профессионального учебного заведения. Для этого им необходимо пройти мини-курс в онлайн-формате. За восемь уроков можно узнать всё об устройстве беспилотника, изучить основы управления аппаратом, научиться выявлять и устранять неисправности, стать участником соревнований по гонкам дронов.

Чтобы пройти бесплатный образовательный курс и в дальнейшем стать участником обучения полётам в симуляторах, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://vk.cc/cAR4Dh.

Ранее сообщалось, что научно-образовательный центр "Лобачевский ЛАБ" открылся в Киргизии.

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Теги:
Нацпроект ННГУ Образование
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