Почти 4,6 тысяч нарушений правил пользования электросамокатами выявлено в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с начала сезона было выявлено 4640 нарушений правил пользования электросамокатами, сообщает ИА "Время Н".
Самыми частыми нарушениями стали неправильная парковка самоката, проезд на самокате двух человек, а также передача транспортного средства несовершеннолетнему.
Также в компании-прокатчике самокатов рассказали, что за различные нарушения было заблокировано 3 тысячи взрослых аккаунтов, также удалось выявить и заблокировать почти 370 "детских" аккаунтов.
Ранее сообщалось, что ГИБДД зарегистрировала более 40 ДТП с участием детей на самокатах в Нижнем Новгороде.
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