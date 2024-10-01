Почти 4,6 тысяч нарушений правил пользования электросамокатами выявлено в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде с начала сезона было выявлено 4640 нарушений правил пользования электросамокатами, сообщает ИА "Время Н".

Самыми частыми нарушениями стали неправильная парковка самоката, проезд на самокате двух человек, а также передача транспортного средства несовершеннолетнему.

Также в компании-прокатчике самокатов рассказали, что за различные нарушения было заблокировано 3 тысячи взрослых аккаунтов, также удалось выявить и заблокировать почти 370 "детских" аккаунтов.

Ранее сообщалось, что ГИБДД зарегистрировала более 40 ДТП с участием детей на самокатах в Нижнем Новгороде.