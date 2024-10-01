Онлайн-покупка иномарки обернулась для нижегородца потерей почти 1 млн рублей Происшествия

Онлайн-покупка автомобиля закончилась для жителя нижегородского региона потерей 925 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 48-летний житель Кстова на сайте бесплатных объявлений заинтересовался предложением о продаже иномарки. Мужчине позвонил якобы представитель организации по продаже автомобилей, с которым нижегородец обсудил детали сделки.

Мужчине сообщили, что понравившейся ему автомобиль на данный момент находится на границе с одной из республик. Для получения авто требуется дистанционно оплатить "растаможку". Нижегородцу выслали копию договора с реквизитами, на которые он дважды перевел денежные средства. После это "автопредставитель" больше не выходил на связь.

Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую уловку с квитанциями за ЖКУ.