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Общество

Более 5 тысяч подвалов и чердаков проинспектировали в Нижнем Новгороде

22 октября 2024 11:12  [42] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Свыше 5 тысяч подвальных, чердачных и подсобных помещений проверили в Нижнем Новгороде в рамках профилактических противопожарных мероприятий. Как сообщает МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода", специалисты провели рейды "Отопление", "Водоисточник", "Жилье".

По словам директора городского управления ГОЧС Михаила Баранова, во время проверки пристальное внимание уделили противопожарному состоянию многоквартирных домов, домов высокой этажности, общежитий, многоквартирных домов с печным отоплением, а также подвальных помещений и домов с низкой устойчивостью при пожаре. Помимо этого, во время рейдов с жильцами проводились инструктажи по безопасной эксплуатации газовых приборов. 

Домоуправляющим компаниям и ТСЖ в осенне-зимний период рекомендовано регулярно проверять исправность электрооборудования и газовых приборов. Кроме того, в Управлении отметили, что подъездные пути к домам и пути эвакуации должны быть свободными.

В результате проведенных инспекций, из подвалов и с чердаков вывезли более 800 кубометров мусора. Кроме того, в 174 многоквартирных домах заменили и отремонтировали электропроводку, в ещё 82 домах ремонт проведут до конца года.

МКУ "Управление по делам ГОЧС Нижнего Новгорода"  рекомендует гражданам строго соблюдать и выполнять следующие правила пожарной безопасности жилого дома и квартиры:

– не устраивать кладовки на лестничных клетках и под маршами в подъезде;
– не загромождать мебелью и предметами двери, люки на балконах и лоджиях, являющиеся выходами на наружные эвакуационные лестницы;
– не допускать хранения легковоспламеняющихся средств и горючих жидкостей и материалов дома, на лестничных площадках и в квартирах;
– в чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускать курения и применения открытого огня;
– не эксплуатировать электроприборы с поврежденной изоляцией проводов;
– не включать одновременно в электросеть несколько электроприборов большой мощности, чтобы не провоцировать перегрузки;
– не оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
– не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы;
– не допускать курение в постели, не бросать непотушенные спички или окурки;
– следить за исправным состоянием изоляции электропроводки;
– следить за состоянием дверей подвальных и чердачных помещений;
– прятать спички от детей и никогда не оставлять детей без присмотра.

О  всех случаях возгорания необходимо сообщать по телефонам служб быстрого реагирования.

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Теги:
Городское хозяйство проверки
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