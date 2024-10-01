Госдума приняла закон об уголовной ответственности за контрабанду патогенов в Россию Общество

Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за провоз патогенных материалов на территорию России и за нарушение правил безопасности при обращении с ними. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Документ разработала межфракционная рабочая группа Госдумы по вопросам биологической безопасности по итогам работы Парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины.

Авторами инициативы стали группа парламентариев, в том числе, глава комитета по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и другие.

Закон устанавливает уголовную ответственность за провоз опасных вирусов и патогенов через государственную границу Российской Федерации вплоть до 12 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей. Помимо этого, за нарушение правил безопасности при обращении с патогенами предлагается повысить ответственность до 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Ранее сообщалось, что законопроект о повышении МРОТ до 22 440 рублей принят в первом чтении.