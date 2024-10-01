Запасы топлива в регионах России перед отопительным сезоном выше нормативов Экономика

Запасы топлива в российских регионах перед отопительным сезоном выше нормативов. Как сообщает ТАСС, об заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак в Госдуме.

По словам министра, каждый регион РФ провел противоаварийные тренировки для оценки адекватности и реалистичности планов реагирования на возможные аварийные ситуации.

"К устранению нарушений готовы более 23 тысяч аварийно-восстановительных бригад, оснащенных необходимой техникой и материалами. Запасы топлива уже сформированы выше установленных нормативов, в том числе в рамках северного завоза. Завершается реализация годовых планов инвестиционных ремонтных программ", - отметил Евгений Грабчак.

Чиновник также добавил, что ход подготовки проверяется ежемесячно, также по объектам в зоне риска проходят выездные проверки. До середины ноября в ведомстве подведут итоги оценки готовности и выдадут паспорта.

Ранее стало известно, что Минэнерго сообщил о росте отгрузок бензина на внутренний рынок России на 3%.