Нижегородцев приглашают принять участие в новом проекте "СпортТрек" Общество

Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Жителей Нижегородской области приглашают стать участниками проекта "СпортТрек" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Как сообщает АНО "Россия – страна возможностей", проект "СпортТрек" реализуется в рамках программы "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Проект "СпортТрек" ориентирован на тех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни и действует на базе цифровой платформы и мобильного приложения "Россия – страна возможностей". Участники проекта будут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах, тренировках и зарабатывать за это баллы от платформы. Баллы не только дают возможность занять место в рейтинге, но еще их можно обменять на призы от партнеров.

Стать участником проекта "СпортТрек" президентской платформы "Россия – страна возможностей" может любой нижегородец. Для этого необходима регистрация на сайте sport.rsv.ru и выбрать один или несколько треков для участия.

Проект реализуется по трем трекам: образовательный блок, спортивные активности и конкурс "Сбор лучших практик ФКиС". В образовательный блок входят лекции профессиональных наставников. Участники трека "Спортивные активности" смогут отслеживать физическую активность и получать баллы от платформы, которые можно будет обменять на призы от партнеров. Регистрация на эти треки открыта в любое время.

Конкурс "Сбор лучших практик ФКиС" проекта "СпортТрек" включает сбор идей и инициатив в сфере физической культуры и спорта по пяти направлениям: командные виды спорта, индивидуальные виды спорта, адаптивный спорт, просветительская деятельность и практики наставничества. Этот трек актуален для участников, которые хотят предложить что-то новое и креативное, чтобы изменить подход к физической активности и вовлечь как можно больше людей в занятия спортом. Зарегистрироваться на данный конкурсный трек можно до 30 октября.

Оценивать предложенные практики будут по экспертным критериям, среди которых социальная значимость и актуальность проекта, четкость формулировки и цели проекта и конкретность поставленных задач, проработанный план проекта, его перспективы и др. Финалисты конкурса будут приглашены на очное мероприятие, которое пройдет в Москве в конце ноября. Те участники, чьи проекты войдут в число победителей, получат информационную поддержку своих инициатив и возможность их интеграции в "СпортТрек" в следующем году.

Отмечается, что пилотная программа "СпортТрек" уже прошла тестирование в пяти вузах России, включая НГТУ им. Алексеева. В программе приняло участие почти 1,5 тысячи человек. По итогам тестовой программы были разработаны системы мотивации, включающие в себя начисление баллов за выполнение физических упражнений, участие в мероприятиях и формирование рейтинга лидеров.

АНО "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента Владимира Путина 22 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 по числу заявок на конкурс "Моя страна – моя Россия".