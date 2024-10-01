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Общество

Всероссийский молодежный семинар "Без срока давности" прошел в Нижнем Новгороде

23 октября 2024 15:54  [96] Общество

Фото: Роспатриотцентр

На площадке академии "Маяк" имени А.Д. Сахарова в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский семинар для молодёжи "Без срока давности". Как сообщили в Роспатриотцентре, основной темой мероприятия стало сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертвах преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Для совместного развития проекта на площадке встретились 200 участников из 54 регионов России.

"Каждую семью в нашей стране затронула война – и тех, кто уходил на фронт, и мирное население. Моя бабушка маленьким ребенком в 1941 году вместе с родителями была эвакуирована в Горький, поскольку мой прадед в составе эшелона отвечал за переброску в тыл одного из промышленных заводов. Однако других родственников взять с собой в тыл было нельзя, и они остались на оккупированной территории, где творились зверские преступления фашистов против мирного населения. Участникам семинара хочется пожелать, чтобы их совместная работа приблизила нас к восстановлению исторической справедливости, чтобы память каждого павшего не была забыта", – сказал заместитель министра молодёжной политики Нижегородской области Лев Скитневский.

200 обучающихся высших и средних специальных учебных заведений, лидеры и представители общественных объединений и руководители проектов сферы патриотического воспитания, участники федерального проекта "Без срока давности", молодые специалисты в сфере образования, науки, культуры и молодёжной политики объединились в группы для работы в четырёх секциях - "Сохранение исторической памяти", "Научно-историческая и архивная деятельности", "Историческое просвещение" и "Медийное освещение".

"Федеральный проект "Без срока давности" занимается одним из важнейших направлений патриотического воспитания – сохранением исторической памяти. В нашей истории немало трагических страниц, о которых мы должны помнить, чтобы не позволить им повториться. У каждого в семье есть герои – те, кто защищал нашу страну, кто пострадал от рук преступников нацистского режима в годы Великой Отечественной войны. И мы с вами должны сделать всё, чтобы подобное никогда не повторилось. Наш семинар проходит в Нижнем Новгороде, который в годы Великой Отечественной носил название Горький. Больше 800 тысяч горьковчан защищали Родину на передовой, 216 из них стали Героями Советского Союза. В тылу, на горьковских предприятиях, ковалась Победа. Поэтому место проведения семинара выбрано неслучайно", – отметил начальник Управления по реализации патриотического воспитания ФГБУ "Роспатриотцентр" Иван Байков.

В рамках образовательной программы семинара прошли лекции и мастер-классы с ведущими экспертами в области исследования проблемы геноцида, историками, архивистами, представителями органов исполнительной власти. В программу также были включены посещения знаковых исторических мест Нижнего Новгорода и акция памяти у Вечного огня в Нижегородском кремле. 

"Наш святой долг - помнить о том, какую цену пришлось заплатить за Победу в Великой Отечественной войне. Это миллионы человеческих жизней! А еще не забывать о том, что все мы, россияне, – граждане одной большой страны с великой историей", - подчеркнул председатель координационного совета ООД "Росрекон" Алексей Новиков.

По итогам семинара было разработано 20 идей проектов, посвящённых сохранению исторической памяти.

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Теги:
Молодежь Патриотизм
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