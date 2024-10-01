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Риелторы уверены, что спрос на ипотеку сохранится, несмотря на повышение ставок

23 октября 2024 13:25  [118] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Сбербанк 22 октября повысил ставки по базовым ипотечным программам сразу на 3% - почти до 25% годовых. По мнению аналитиков, его примеру последуют и остальные участники рынка. Обрушит ли это спрос и сможет ли рассрочка от застройщиков конкурировать с кредитами, телеканалу "360" рассказала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

"В любом случае недвижимость всегда будет продаваться. Ипотека будет жить, и вопросы с недвижимостью, а это одна из базовых потребностей, люди будут решать", - прокомментировала сложившуюся ситуацию эксперт.

Риелтор подтвердила, что застройщики стали предлагать покупателям рассрочку. По условиям, взносы придётся делать не равными долями, а по другим схемам. Например, 30% стоимости жилья при оформлении сделки, столько же - через год, а ещё через один - оставшиеся 40%.

Наталья Перескокова посоветовала россиянам обращать внимание на условия договора.

"Опять же, не все рассрочки можно брать. Когда берёте рассрочку, нужно обязательно обращать внимание, чтобы не было увеличения стоимости объекта. То есть интересна рассрочка без удорожания", - сказала эксперт по недвижимости.

Напомним, правительство России выделило почти 500 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ.

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Теги:
Ипотека Недвижимость
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