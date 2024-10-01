Евгений Люлин: "Нижегородская область достигла больших успехов в улучшении инвестиционного климата" Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Заксобрании Нижегородской области 23 октября прошло заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Депутаты обсудили итоги реализации госпрограммы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" в 2023 году.

Согласно информации, объём инвестиций в основной капитал в прошлом году составил 686,9 млрд рублей или 136,6% к уровню 2022 года в сопоставимых ценах. Доля инвестиций в общем объёме валового регионального продукта в 2023 году – 25,4%.

В условиях санкций и сокращения импорта на рынке образовались товарные ниши, которые успешно замещаются отечественными производителями. В итоге прибыль нижегородских предприятий как основной источник инвестиций в 2023 году выросла почти в 1,5 раза к уровню 2022 года.



Наиболее показательные темпы роста инвестиций и прибыли зафиксированы в обрабатывающей промышленности - 153% (125% в действующих ценах), соответственно, в энергетике - 133% (130% в действующих ценах), торговле - 150% (117% в действующих ценах).

По состоянию на 31 декабря 2023 года приоритетными признаны 118 проектов с общим объёмом инвестиций 701,3 млрд рублей и созданием и сохранением более 40 тысяч рабочих мест. В том числе действовали 45 инвестсоглашений между региональным правительством инвесторами, которым предоставлено налоговых льгот на сумму 4,9 млрд рублей.

В настоящее время в Нижегородской области внедрены все элементы Регионального инвестиционного стандарта. По итогам 2023 года наш регион занял 2 место по индексу эффективности внедрения Стандарта среди субъектов РФ, а также 2 место по уровню развития ГЧП.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что создание благоприятных условий для ведения бизнеса и улучшение инвестиционного климата являются важнейшими стратегическими задачами. Нижегородская область достигла больших успехов в улучшении инвестиционного климата, и в национальном рейтинге АСИ за период с 2018 по 2024 года рост составил 68 позиций.

"По итогам 2023 года в Нижегородской области был достигнут действительно рекордный объём инвестиций. Это крепкая база роста экономики", - добавил председатель комитета ЗСНО по экономике Игорь Норенков.