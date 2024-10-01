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Общество

Благоустройство Губернаторского сада в Нижегородском кремле обойдется в 284 млн рублей

24 октября 2024 13:02  [115] Общество

Фото: Алексей Чугунов

ГП НО "ДиРОН" займется благоустройством Губернаторского сада в Нижегородском кремле. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выложить дорожки из брусчатки, установить системы освещения, водоотвода, а также амфитеатр, ярмарочные киоски, скульптуру, посвященную теме семьи, скамейки и урны.

Также в саду нужно будет высадить можжевельник, лиственницы, рябины, клены, липы, рябины, вишни и установить систему автополива.

Благоустройство общественного пространства должно завершиться до 31 октября 2025 года.

Напомним, сквер у Зачатьевской башни открылся после благоустройства в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство Кремль
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