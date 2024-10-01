Благоустройство Губернаторского сада в Нижегородском кремле обойдется в 284 млн рублей

Фото:
ГП НО "ДиРОН" займется благоустройством Губернаторского сада в Нижегородском кремле. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит выложить дорожки из брусчатки, установить системы освещения, водоотвода, а также амфитеатр, ярмарочные киоски, скульптуру, посвященную теме семьи, скамейки и урны.
Также в саду нужно будет высадить можжевельник, лиственницы, рябины, клены, липы, рябины, вишни и установить систему автополива.
Благоустройство общественного пространства должно завершиться до 31 октября 2025 года.
Напомним, сквер у Зачатьевской башни открылся после благоустройства в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+