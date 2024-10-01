Пилота самолета оштрафовали за нелегальные полеты в Нижегородской области Общество

Фото: russianplanes.net/

Пилота самолета оштрафовали в Нижегородской области за нарушения безопасности полетов. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в августе 2024 года пилот самолета ТР-410 выполнял полет около Богородска в отсутствие сертификатов эксплуатанта и летной годности. Разрешение на полеты в службе организации воздушного движения летчик не получил, у него также не было судовой и полетной документации.

"Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении.

В результате Ространснадзор оштрафовал пилота за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов на сумму более 20 тысяч рублей.

Напомним, Нижегородская транспортная прокуратура выясняет причины жесткой посадки вертолета санитарной авиации под Семеновом. В результате ЧП пострадали четыре человека.