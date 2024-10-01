Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2024 15:15  [54] В Кстове увековечили память о погибшем на специальной военной операции сотруднике Новогорьковской ТЭЦ
24 октября 2024 15:03  [89] Пожароопасный сезон официально закрыт в Нижегородской области
24 октября 2024 14:30  [107] Второй "Мультилаб" от компании Эн+ открылся в Нижнем Новгороде
24 октября 2024 14:14  [119] Граффити в честь участника СВО Дмитрия Догадова открыли в Нижнем Новгороде
24 октября 2024 14:03  [135] Пилота самолета оштрафовали за нелегальные полеты в Нижегородской области
24 октября 2024 13:36  [153] Нижегородская школа №110 стала победителем Всероссийского конкурса музеев "Солдаты Великого Отечества"
24 октября 2024 13:20  [147] Офисное здание около ЖК "Георгиевский" в Нижнем Новгороде переоборудуют в гостиницу
24 октября 2024 13:02  [174] Благоустройство Губернаторского сада в Нижегородском кремле обойдется в 284 млн рублей
24 октября 2024 12:57  [160] Интервальное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС 24-25 октября
24 октября 2024 12:32  [162] Участникам программы "Время героев" показали производственную систему ГАЗ
Общество

Пилота самолета оштрафовали за нелегальные полеты в Нижегородской области

24 октября 2024 14:03  [135] Общество

Фото: russianplanes.net/

Пилота самолета оштрафовали в Нижегородской области за нарушения безопасности полетов. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в августе 2024 года пилот самолета ТР-410 выполнял полет около Богородска в отсутствие сертификатов эксплуатанта и летной годности. Разрешение на полеты в службе организации воздушного движения летчик не получил, у него также не было судовой и полетной документации.

"Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении.

В результате Ространснадзор оштрафовал пилота за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов на сумму более 20 тысяч рублей.

Напомним, Нижегородская транспортная прокуратура выясняет причины жесткой посадки вертолета санитарной авиации под Семеновом. В результате ЧП пострадали четыре человека.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
авиация Прокуратура
Поделиться:
Новости по теме
22 октября 2024 14:45  [551] Четыре человека пострадали при жёсткой посадке вертолёта под Семёновом
27 сентября 2020 15:58  [2173] Самолет упал в Волгу в Кстовском районе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph