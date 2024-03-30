Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
05 апреля 2024 11:40  [123] Первая линия по производству геомембраны открылась в Ильиногорске
04 апреля 2024 15:30  [261] Нижегородские компании смогут принять участие в Дне поставщика на автозаводе в Туле
04 апреля 2024 13:22  [291] Услугами ЦКР в 2023 году воспользовались 68 нижегородских компаний
03 апреля 2024 16:56  [430] Конференции "Мой бизнес 360" пройдут в Нижегородской области в рамках нацпроекта
03 апреля 2024 14:57  [388] Нижегородским агрегатором "Станкофонд" воспользовались более 700 компаний страны
03 апреля 2024 14:03  [398] "Будущее региона": "Ростелеком" представил нижегородскому бизнес-сообществу проектный офис
03 апреля 2024 13:07  [455] Более чем на 55% увеличится выработка у нижегородской металлообрабатывающей компании благодаря нацпроекту
03 апреля 2024 12:04  [381] Какие бренды предпочитали клиенты "Росбанк Авто" в 2023 году?
03 апреля 2024 09:53  [340] Нижегородские предприятия приглашаются для участия в международной мебельной выставке в Казахстане
03 апреля 2024 09:02  [366] Центры "Мой бизнес" Нижегородской области и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве
Бизнес

Первая линия по производству геомембраны открылась в Ильиногорске

05 апреля 2024 11:40  [123] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рабочем поселке Ильиногорск Володарского округа на предприятии "ГеоСМ" введена в эксплуатацию первая в регионе линия по производству гидроизоляционного материала – геомембраны. Реализация проекта сопровождается Корпорацией развития Нижегородской области.

Замгубернатора Андрей Саносян рассказал, что в линию по производству геомембраны вложено 115 млн рублей. А с учётом открытых ранее двух линий по производству геотекстиля общий объём инвестиций в производственную площадку достиг 400 млн рублей.

Сейчас ведётся работа над дальнейшим расширением производства. "Будем продолжать поддерживать инвесторов, готовых работать на нижегородской земле", - подчеркнул Саносян.

Геомембрану используют для изоляции на различных промышленных и гражданских объектах, водоёмах и при строительстве и рекультивации полигонов ТБО.

Мощности предприятия позволяют производить 15 тысяч кв. м материала в сутки, или 8,6 тысячи тонн в год. Геомембрана будет поставляться как в другие регионы страны, так и за рубеж.

"Новая линия – это новые возможности и новые вызовы. Сегодня компания сделала огромный шаг к своему развитию, и с каждым таким шагом нам проще выполнять свою миссию – производить качественные материалы, от которых напрямую зависит экология и будущее молодого поколения", – отметил директор "ГеоСМ" Виктор Парекко.

Так, в ближайших планах инвестора – ввести в эксплуатацию линии по производству объёмной георешётки и третью высокопроизводительную линию по производству геотекстиля.

В рамках сопровождения Корпорация оказала компании общую консультационную поддержку, помощь в привлечении дополнительных финансов, развитии инвестиционной инфраструктуры. За 4 года сотрудничества было запущено две линии по производству геотекстиля в Ильиногорске.

"Для нас очень важно, чтобы не только новым инвесторам, но и действующим компаниям было комфортно работать в регионе. Также скажу о значимости самого направления – на сегодняшний день в Нижегородской области нет аналогичных производств", – сказал гендиректор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Игорь Ищенко.

Напомним, "Корпорация развития Нижегородской области" создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации инвестиционных проектов на всех стадиях.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Володарский район Инвестиции Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
15 февраля 2022 17:45  [2532] Производство геотекстиля запустили в Ильиногорске
11 октября 2021 19:08  [3214] Производство геотекстиля запустят в Ильиногорске в 2021 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph