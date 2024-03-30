Первая линия по производству геомембраны открылась в Ильиногорске Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рабочем поселке Ильиногорск Володарского округа на предприятии "ГеоСМ" введена в эксплуатацию первая в регионе линия по производству гидроизоляционного материала – геомембраны. Реализация проекта сопровождается Корпорацией развития Нижегородской области.

Замгубернатора Андрей Саносян рассказал, что в линию по производству геомембраны вложено 115 млн рублей. А с учётом открытых ранее двух линий по производству геотекстиля общий объём инвестиций в производственную площадку достиг 400 млн рублей.

Сейчас ведётся работа над дальнейшим расширением производства. "Будем продолжать поддерживать инвесторов, готовых работать на нижегородской земле", - подчеркнул Саносян.

Геомембрану используют для изоляции на различных промышленных и гражданских объектах, водоёмах и при строительстве и рекультивации полигонов ТБО.

Мощности предприятия позволяют производить 15 тысяч кв. м материала в сутки, или 8,6 тысячи тонн в год. Геомембрана будет поставляться как в другие регионы страны, так и за рубеж.

"Новая линия – это новые возможности и новые вызовы. Сегодня компания сделала огромный шаг к своему развитию, и с каждым таким шагом нам проще выполнять свою миссию – производить качественные материалы, от которых напрямую зависит экология и будущее молодого поколения", – отметил директор "ГеоСМ" Виктор Парекко.

Так, в ближайших планах инвестора – ввести в эксплуатацию линии по производству объёмной георешётки и третью высокопроизводительную линию по производству геотекстиля.

В рамках сопровождения Корпорация оказала компании общую консультационную поддержку, помощь в привлечении дополнительных финансов, развитии инвестиционной инфраструктуры. За 4 года сотрудничества было запущено две линии по производству геотекстиля в Ильиногорске.

"Для нас очень важно, чтобы не только новым инвесторам, но и действующим компаниям было комфортно работать в регионе. Также скажу о значимости самого направления – на сегодняшний день в Нижегородской области нет аналогичных производств", – сказал гендиректор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Игорь Ищенко.

Напомним, "Корпорация развития Нижегородской области" создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации инвестиционных проектов на всех стадиях.