ТПК "Фолипласт" увеличила скорость производства на 40% благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) вместе с сотрудниками нижегородского ООО "ТПК "Фолипласт" подвели итоги внедрения инструментов национального проекта "Производительность труда". Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, компания занимается изготовлением продукции из пластика, а также оборудования для литья пластмассовых изделий.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, внедрение бережливых технологий помогло предприятию без потери качества увеличить скорость работы на 40% на пилотном потоке, а обучение персонала инструментам нацпроекта "Производительность труда" - распространить практики рационализации на все участки производства.

В качестве пилотного потока эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия выбрали процесс изготовления пластиковых изделий. За шесть месяцев работы эксперты РЦК провели аудит и выявили 19 "узких мест" , по которым были предложены решения. Например, чтобы исключить простои участков были разработаны регламенты работы. Кроме того, были организованы места для хранения инструментов. В результате доля изготовления пластиковых изделий в объеме выручки компании составляет 68%.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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