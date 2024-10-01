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Происшествия

Более 1 млн рублей потеряла нижегородка после "звонка руководителя"

24 октября 2024 09:58  [85] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Более 1 млн рублей потеряла жительница Канавинского района после того, как ей позвонил якобы руководителя. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 62-летней нижегородке в мессенджере пришло сообщение от "бывшего руководителя", в котором говорилось что с женщиной свяжутся сотрудники правоохранительных органов для решения возникших вопросов с ее банковским счетом.

Поверив полученной информации, нижегородка стала выполнять полученные указания. Сняв с банковского счета 675 тысяч рублей личных накоплений и оформив кредит на 400 тысяч рублей, пенсионерка перевела всю сумму на несколько продиктованных ей номеров карт. Только спустя неделю нижегородка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Автозаводского района дважды поверила мошенникам и потеряла более 1,5 млн рублей: аферисты представились "сотрудники пенсионного фонда" и "правоохранительных органов".

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Теги:
Деньги Кредит Мошенничество
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