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Происшествия

Мошенники разводят нижегородцев под предлогом замены электросчетчика

28 октября 2024 09:18  [5] Происшествия

Пожилой мужчина из Балахны стал жертвой новой мошеннической схемы. Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, 57- летнему местному жителю позвонил неизвестный и предложил встать в очередь для замены электрического счетчика по программе лояльности.

Для подтверждения заявки злоумышленник убедил нижегородца продиктовать код из смс-сообщения. Через некоторое время мужчине позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит и предложил опередить злоумышленников.

Мужчина выполнил все инструкции звонившего: оформил "зеркальный" кредит для отмены данной операции и перевел все кредитные деньги в размере 400 тысяч рублей на "безопасный" счет. Впоследствии он осознал, что стал жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули пенсионерку в Кстове на 4,5 млн рублей.

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Теги:
Мошенничество Электроэнергия
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