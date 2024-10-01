Более 7 тысяч км дорог построили и реконструировали в России с начала года Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 7 тысяч км дорог построили, реконструировали и привели в нормативное состояние в России с начала 2024 года. Об этом на оперативном совещании Правительства России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"С начала года уже построили, реконструировали и привели в норматив более 7 тыс. км дорог. Также в регионах уложено более 100 млн кв. м асфальта", - сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что уже шестой год подряд сильным стимулом развития дорожной отрасли является национальный проект "Безопасные качественные дороги". Нацпроектом установлена цель привести к нормативу не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог в каждом субъекте, а также 85% дорог в крупнейших городских агломерациях к 2030 году. На данный момент в нормативное состояние привели почти 54% региональных дорог и 83,3% - в агломерациях. За все время реализации нацпроекта в России отремонтировали, реконструировали и построили более 100 тыс. км региональных и местных дорог.

В этом году заканчивается действие нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Между тем, по словам вице-премьера, работа по строительству и ремонту дорог продолжится в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что новую трассу проложат от Казанского шоссе до улицы Ивлиева в Нижнем Новгороде.