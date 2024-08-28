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Общество

Благоустройство парка имени 1 Мая стартовало в Нижнем Новгороде

06 сентября 2024 17:42  [220] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Благоустройство парка имени 1 Мая началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам руководителя дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода Александра Чикаева, после генеральной уборки в парке остался "Дельфинарий" и два кафе, которые являются капитальными объектами.

"Все остальные нестационарные объекты уже убраны из парка. Сейчас начались активные работы по благоустройству, в ходе которого планируется заменить асфальтовое покрытие на брусчатку, поменять освещение, посеять газоны. На территории парка уже установили новые детские площадки, закупили лавочки и урны. Мы планируем открыть парк для посетителей ближе к Новому году", - рассказал он.

Руководитель городской дирекции парков и скверов добавил, что в 2025 году планируется провести второй и третий этапы благоустройства.

Напомним, парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде был передан в региональную собственность, после чего его закрыли для посетителей из-за проведения генеральной уборки в начале лета.

Также ранее сообщалось, что предварительную концепцию развития парка 1 Мая представили в Нижнем Новгороде в конце мая 2023 года.

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Теги:
Канавинский район Парки
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