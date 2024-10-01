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Общество

Сквер "Дружный" открылся в Выксе по нацпроекту

28 октября 2024 13:23  [99] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Выксе в поселке Дружба открыли новую многофункциональную площадку по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, благоустроенное общественное пространство назвали сквер "Дружный".

Общественное пространство включает в себя три зоны: это детская площадка, территория тихого отдыха и памп-трек.

В зонах для активного отдыха покрытие выполнено из резиновой крошки, радиальные дорожки выложили брусчаткой, а свободные площади засеяли газоном. Кроме того, в сквере установлены освещение и система видеонаблюдения. Стоимость работ составила порядка 14 млн рублей. Средства были направлены из бюджетов разных уровней.

Нацпроект "Жилье и городская среда" инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что благоустройство бульвара Победы по ФКГС завершили в Сормове.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект ФКГС
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