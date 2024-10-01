Готовность спецтехники для работы зимой проверили в Канавине Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Канавине проверили готовность спецтехники, которая будет работать предстоящей зимой в Канавинском районе. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, всего в районе убирать снег будут более 130 единиц техники.

Напомним, по поручению главы города Юрия Шалабаева смотры техники и личного состава организованы во всех районах города. Готовность снегоуборочной техники и рабочих бригад уже проверили в Нижегородском, Автозаводском, Ленинском и Советском районах.

Первый заместитель главы администрации Канавинского района Александр Вовненко отметил, что подрядчик (МБУ "Дорожник") заранее определил наличие и количество машин, которые будут задействованы на зимней уборке. Также проведено распределение участков доог среди личного состава, организовано наблюдение за работой в режиме онлайн.

Напомним, что по решению главы города Юрия Шалабаева с 2021 года закуплено более 400 единиц специальной дорожной техники.

Ранее сообщалось, что водители Нижегородского водоканала получили ключи от новой техники.