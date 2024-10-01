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Экономика

Дополнительный лимит на 350 млрд рублей выделили по семейной ипотеке

31 октября 2024 08:49  [75] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дополнительный лимит на 350 млрд рублей выделен по госпрограмме "Семейная ипотека", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ.

"По программе "Семейная ипотека" выделен дополнительный лимит в размере 350 млрд рублей на предоставление кредитов банками. ДОМ.РФ, как оператор программы, запустил процесс распределения этого лимита между кредиторами, итоги будут подведены уже на следующей неделе", - проинформмировали в пресс-службе.

Ранее в Минфине заявили, что общего лимита по льготной семейной ипотеке хватит до ноября. Накануне Сбер и ВТБ сообщили о временной приостановке записи на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимитов по этой программе.

По данным ДОМ.РФ, российские банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%. Согласно отчёту госкомпании, на 24 октября банки совокупно выдали 5,6 трлн рублей семейной ипотеки при общем лимите в 5,9 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что Приволжский федеральный округ вошёл в топ-3 регионов с наибольшим ростом нераспроданного жилья в новостройках после отмены льготной ипотеки в июле.

Напомним, Сбербанк 22 октября повысил ставки по базовым ипотечным программам сразу на 3% - почти до 25% годовых. По мнению аналитиков, его примеру последуют и остальные участники рынка. Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в интервью телеканалу "360" рассказала, что спрос на ипотеку сохранится, несмотря на повышение ставок.

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Теги:
Банки Ипотека
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