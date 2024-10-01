Самый дешевый отдых за рубежом в Новый год обойдется россиянам в 200 тысяч рублей Общество

Фото: с сайта АТОР

Самый бюджетный вариант отдыха за рубежом на двоих в период новогодних праздников обойдется россиянам примерно в 200 тысяч рублей.

Такие данные привела исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Если сейчас покупать, то самый бюджетный вариант отдыха на Новый год в среднем - не берем Таиланд, Хайнань, возьмем Турцию, Египет, ОАЭ, плюс-минус одинаковый период перелета. На двоих это будет порядка 200 тысяч рублей. Это дороже на 15%, чем было в прошлом году", - сказала Майя Ломидзе.

Она также уточнила, что стоимость туров в Таиланд на ноябрьские праздники, по сравнению с тем же периодом прошлого года, снизилась на 8%, а в Турцию такие туры стали дешевле на 5%.

Вместе с тем, отдых в ОАЭ вырос в цене на 20%. Однако, по сравнению с летом, цены на турпоездки за рубеж в ноябре снизились в среднем на 15%.

"Хотя, например, та же Турция будет на 20% дешевле, чем летом. ОАЭ и Египет будут чуть дороже, потому что сезон начался", - отметила Майя Ломидзе.

Ранее сообщалось, что турпоток иностранцев в Россию вырос за год на 42%.