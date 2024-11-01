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Общество

Центр нефтехимической подготовки открылся в Нижегородской области

01 ноября 2024 18:34  [80] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый центр опережающей профессиональной подготовки открылся на базе Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Это уже третий подобный центр в Нижегородской области. В нем будут обучаться действующие и будущие специалисты нефтехимической отрасли.

"Новый центр опережающей профессиональной подготовки – это современная площадка, где организовано взаимодействие между студентами профильных колледжей страны и ведущими промышленными предприятиями. Наш ЦОПП – флагман профориентации для школьников, содействия трудоустройству выпускников со средним профессиональным образованием",- сказала замминистра образования и науки Нижегородской области Елена Перенкова.

ЦОПП в Кстове будет работать по четырем направлениям. В рамках первого направления по программе "Первая профессия" позволит школьникам 10-11-х классов пройти профессиональные курсы, получить свидетельство об образовании и статус специалиста.

Второе направление посвящено работе со студентами учреждений СПО и вузов, в рамках которого они смогут получить дополнительное образование в области нефтехимии. Третье направление позволит повысить квалификацию специалистов, которые уже работают в отрасли. Четвертое направление позволяет создать индивидуальную образовательную траекторию для тех, кто хочет сменить профессию.

"Открытие этого центра стало знаковым событием для нефтехимического комплекса не только Нижегородской области, но и других регионов России. Именно здесь будут формироваться образовательные программы для подготовки высококвалифицированных специалистов",- отметил заместитель гендиректора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Александр Овечкин.

Кстовский центр опережающей профессиональной подготовки оснащен современной техникой. В него входят 32 аудитории-трансформера, 40 лекториев, VR-парк, 20 компьютерных классов, зона проектной деятельности, а также коворкинг.

Напомним, нижегородские команды вышли в финал конкурса "Инженерные кадры России".

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Теги:
Кстовский район Образование
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