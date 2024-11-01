Воду откачивают на дорогах в Нижнем Новгороде

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Спецтехника работает на дорогах Нижнего Новгороде в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
По словам мэра, снег с дождём пока не доставляют серьёзных неприятностей. "Аврала нет, ситуация на дорогах стабильная. Накануне снегопада дорожники обработали опасные участки дорог", - написал глава города.
Юрий Шалабаев отметил, что в настоящее время техника занимается откачкой воды.
"Работать надо максимально оперативно, буквально на днях погода подойдёт к опасной границе – температура станет минусовой. Акцент будем смещать на тротуары, чтобы из-за прошедшего дождя они не превратились в каток", - резюмировал мэр.
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев обсудил с главами районов готовность техники к зиме.
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