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Общество

Воду откачивают на дорогах в Нижнем Новгороде

02 ноября 2024 12:04  [129] Общество

Фото: Кира Мишина

Спецтехника работает на дорогах Нижнего Новгороде в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По словам мэра, снег с дождём пока не доставляют серьёзных неприятностей. "Аврала нет, ситуация на дорогах стабильная. Накануне снегопада дорожники обработали опасные участки дорог", - написал глава города.

Юрий Шалабаев отметил, что в настоящее время техника занимается откачкой воды.

"Работать надо максимально оперативно, буквально на днях погода подойдёт к опасной границе – температура станет минусовой. Акцент будем смещать на тротуары, чтобы из-за прошедшего дождя они не превратились в каток", - резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев обсудил с главами районов готовность техники к зиме.

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Теги:
Городское хозяйство Техника
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