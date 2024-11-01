Нижегородских школьников приглашают к участию во Всероссийской олимпиаде "Путь в IT" Общество

Фото: Минцифры РФ

Нижегородцы в возрасте от 14 до 17 лет приглашаются стать участниками ежегодной Всероссийской олимпиады для школьников "Путь в IT" для обучающихся 8-11 классов. Как сообщает Минцифры России, олимпиада направлена на популяризацию олимпиадного движения, информационных технологий, а также на содействие в профориентации школьников.

Олимпиада даёт возможность показать свой уровень знаний в области информационных технологий и получить опыт в решении нестандартных задач.

Отборочный тур пройдет в онлайн-формате с 5 по 18 ноября, финальная часть состоится с 26 ноября по 9 декабря. Участие бесплатное.

Более подробно узнать об олимпиаде, а также пройти регистрацию можно на официальном сайте: https://mxedu.ru/cf_road_it.

Организатором олимпиады является ООО "Юмакс" – российская образовательная компания, реализующая программы дополнительного образования, а также бесплатные образовательные и профориентационные проекты для школьников и их родителей.

Ранее сообщалось, что нижегородским школьникам расскажут об электронной подписи в сети Интернет.