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Экономика

Авторынок в РФ по итогам года может превысить 1,6 млн машин

05 ноября 2024 13:06  [43] Экономика

Продажи новых легковых авто и легких коммерческих автомобилей в России по итогам текущего года могут превысить 1,6 млн авто, сообщает ТАСС

При этом отмечается, что в ближайшее время потребительская активность может снизиться, что повлечет снижение продаж, в связи с удорожанием кредитных средств для бизнеса и покупателей.

По информации Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых авто и LCV в России в октябре этого года составили 177,5 тыс. штук с учетом параллельного импорта. По данным продаж от "Паспорт промышленный консалтинг" - 181,1 тыс. штук.

Таким образом, продажи октября-2024 превысили прошлогодние на 51%, а результаты продаж за 10 месяцев 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 57%.

Ранее сообщалось, что в сентябре продажи подержанных авто выросли почти на 4%.

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Теги:
Автомобили
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