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Общество

Новую школу на тысячу мест открыли в Выксе 

06 ноября 2024 12:16  [116] Общество

Фото: газета "Выксунский рабочий" и Корпорация развития Нижегородской области

В Выксе на улице Козерадского открылась новая школа на тысячу мест. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, школа построена построена по концессионному соглашению между правительством региона и Корпорацией развития региона в рамках национального проекта "Образование"

В здании общей площадью 21,6 тыс. кв. м, оборудованы специальные классы для уроков химии, физики и биологии. Есть помещения для групп продленного дня с местами для сна, тренажерный зал и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, работают столовая, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека, мастерские и лаборатории, созданы и помещения для кружковой работы. На прилегающей территории созданы физкультурно-спортивная и игровая зоны, а также предусмотрены площадки для выращивания плодовых и овощных культур и цветочно-декоративных растений.

По словам губернатора Глеба Никитина, учащиеся новой школы смогут получать качественное образование.

"Кроме того, создание дополнительных мест позволяет разгрузить другие учебные заведения. Также очень важно, что школа приспособлена для маломобильных людей: в ней установлены пандусы и два лифта", – рассказал Глеб Никитин.

Торжественная церемония открытия школы прошла с участием представителей профильных министерств, главы местного самоуправления, депутатов, а также представителей Корпорации развития Нижегородской области и служителей Русской православной церкви.

Всего в рамках концессионных соглашений Корпорация развития Нижегородской области курирует строительство 13 школ в регионе, 7 объектов уже построены.

Напомним, национальный проект "Образование" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что учителя Выксы получат гранты до 250 тысяч рублей от ОМК на образовательные проекты и обучение.

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Теги:
Выкса Образование Школы
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