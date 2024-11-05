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Экономика

Россиян призывают активнее получать налоговые вычеты

07 ноября 2024 10:06  [83] Экономика

Россиянам необходимо активнее обращаться в Федеральную налоговую службу (ФНС) за налоговыми вычетами, даже если речь идет о небольших суммах. Об этом  РИА Новости заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

Россияне могут вернуть себе часть налогов, воспользовавшись вычетами по НДФЛ. Для этого надо быть налоговым резидентом РФ и платить подоходный налог. Так, вычет можно получить по расходам на медицинские услуги, по взносам в рамках негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования.

В настоящее время, чтобы вернуть часть налогов, надо подавать декларацию в ФНС. Однако для некоторых видов вычетов, например при перечислении средств на индивидуальный инвестиционный счет и при покупке жилья в ипотеку, действует упрощенный порядок - все данные в налоговую службу передают банки.

Вычеты можно получить за расходы, произведенные в течение трех последних лет, если за это время налогоплательщик за ними не обращался. Главное, чтобы у получателя сохранились платежные документы. При этом подавать декларацию на вычеты можно в любое время в течение года.

Ранее сообщалось, что Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по оформлению налоговых вычетов на портале "Госуслуги".

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