Движение транспорта на участке дороги по улице Народной временно ограничат 

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В Нижнем Новгороде с 11 до 26 ноября временно приостановят движение транспорта по улице Народной в районе дома №45А на пересечении с трамвайными путями.
Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения связаны с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей.
Объехать зону проведения ремонтных работ можно будет по Московскому шоссе, улицам Должанской, Мурашкинской, Сергея Акимова и Акмолинской, либо по улицам Акмолинской, Куйбышева, Сормовскому и Московскому шоссе.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что ограничение движения транспорта на улице Авиаторская продлено до 6 февраля 2025 года.
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