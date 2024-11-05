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Общество

Движение транспорта на участке дороги по улице Народной временно ограничат 

07 ноября 2024 19:11  [106] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 11 до 26 ноября временно приостановят движение транспорта по улице Народной в районе дома №45А на пересечении с трамвайными путями. 

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения связаны с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей.

Объехать зону проведения ремонтных работ можно будет по Московскому шоссе, улицам Должанской, Мурашкинской, Сергея Акимова и Акмолинской, либо по улицам Акмолинской, Куйбышева, Сормовскому и Московскому шоссе.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что ограничение движения транспорта на улице Авиаторская продлено до 6 февраля 2025 года.

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай Транспортные ограничения
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