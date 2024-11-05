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Общество

Почти 33 тысячи договоров на догазификацию заключили жители Нижегородской области

13 ноября 2024 07:46  [104] Общество

Фото: пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Жители Нижегородской области на сегодняшний день заключили 32 966 договоров на технологические присоединение в рамках программы догазификации – бесплатный подвод газа к границам домовладения. По 27 603 договорам обязательства уже исполнены. Такие данные приводит министерство энергетики и ЖКХ региона.

Специалисты "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в рамках программы догазификации приступили к подключению жилых домов в деревнях Лом и Касаниха Богородского муниципального округа. С жителями этих деревень заключено 75 договоров, 56 домовладений уже подключено. В общей сложности подключиться к сетевому газу в этих населённых пунктах смогут 140 домовладений.

Всего в Богородском муниципальном округе заключено 3 975 договоров на подключение, более 75% из них исполнены — газопроводы построены до границ участков заявителей. К настоящему моменту подключено 1 237 домов.

Как сообщалось ранее, власти компенсируют жителям Нижегородской области 35 млн рублей за догазификацию домов.

Напомним, почти 10 тысяч домов в Нижегородской области в 2023 году подключили к газу по программе догазификации.

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Теги:
Богородский район Газопровод Газоснабжение
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