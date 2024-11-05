Нижегородец потерял крупную сумму при попытке заработать легкие деньги Происшествия

Житель Дзержинска лишился крупной суммы, пытаясь заработать на инвестициях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 28-летнему местному жителю в одном из мессенджеров поступило сообщение с предложением о заработке на бирже.

Мужчине предложение показалась заманчивым, и он перевел на указанные злоумышленником счета взятые в кредит деньги. Не получив обещанного дохода, нижегородец обратился в полицию. Сумма ущерба составила около 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую мошенническую схему с доставкой цветов.