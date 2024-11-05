Нижегородец потерял крупную сумму при попытке заработать легкие деньги

Житель Дзержинска лишился крупной суммы, пытаясь заработать на инвестициях.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 28-летнему местному жителю в одном из мессенджеров поступило сообщение с предложением о заработке на бирже.
Мужчине предложение показалась заманчивым, и он перевел на указанные злоумышленником счета взятые в кредит деньги. Не получив обещанного дохода, нижегородец обратился в полицию. Сумма ущерба составила около 2 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую мошенническую схему с доставкой цветов.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+