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Общество

Волонтеры Дома народного единства взяли шефство над 100-летним ветераном ВОВ из Харцызска

14 ноября 2024 13:15  [83] Общество

Фото: Дом народного единства

Волонтерский центр нижегородского Дома народного единства взял шефство над единственным в настоящее время ветераном Великой Отечественной войны, проживающем в Харцызске, Афанасием Харлампиевичем Демишевым. Он награжден орденами "Отечественной войны" II степени и "За мужество", медалями "За оборону Сталинграда", "За Победу над Германией" и "Защитнику Отечества".

"Волонтеры познакомились с Афанасием Харлампиевичем в сентябре, в преддверии его 100-летнего юбилея, подружились с ветераном, приняли решение взять над ним шефство и начали вести системную работу. Большую поддержку в этом оказывает правительство Нижегородской области и Дом народного единства", - рассказал руководитель волонтерского центра Дома народного единства Сергей Ташкинов.

Волонтеры уже успели сделать много добрых дел и постоянно поддерживают связь с бывшим фронтовиком. Отряды нижегородских активистов поздравили ветерана с юбилеем, передали подарок от региона-шефа, привели в порядок дом и участок, по его просьбе заказали трость для ходьбы, привезли и собрали новую мебель.

"Хлопцы и девчата приехали ко мне целым отрядом, собрали новую и очень удобную кровать. Я всегда рад ребятам и очень им благодарен. Гостей я люблю, особенно таких молодых и энергичных. С ними сразу становится веселее", - поблагодарил волонтеров ветеран.

В последние годы Афанасий Харлампиевич проживает вместе с дочерью-пенсионеркой в частном доме, который с каждым годом им содержать все сложнее.

"Я очень рада, что ребята взяли шефство над отцом. Столько времени и внимания ему уделяют! Помогают в уборке двора, радуют нас гостинцами из Нижегородской области. С большой радостью принимаем нижегородцев и всегда ждем в гости", - поделилась дочь ветерана Елена Потапова.

Волонтеры больше не ждут обращений от ветерана - берут инициативу в свои руки. На зиму запланировали регулярную уборку снега и чистку кровли.

Напомним, волонтерский центр Дома народного единства был создан весной 2024 года для помощи жителям Донецкой народной республики. Нижегородские волонтеры помогают местному населению по четырем основным направлениям: благоустройство, адресная социальная помощь, медицинское волонтерство и работа с молодежью.

Ранее сообщалось, что нижегородские военнослужащие продолжают защищать Харцызск.

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Теги:
Ветераны Волонтеры Дом народного единства
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