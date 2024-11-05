Россияне стали проявлять активный интерес к своей кредитной истории и рейтингу.
Как сообщается в аналитическом обзоре системы кредитной информации по итогам первого полугодия 2024 года ЦБ РФ, число полученных кредитных отчетов за полугодие выросло на 34% в годовом выражении. Пользователям (банкам, МФО и иным организациям) за это время предоставлено на 36% больше отчетов, чем в прошлом году.
По данным регулятора, наибольшее число таких отчетов (около 90%) получили банки.
В Центробанке отметили, что увеличение заинтересованности в кредитных историях со стороны как граждан, так и кредиторов связано с повышением финансовой грамотности и ростом розничного кредитования.
Ранее сообщалось, что Центробанк предложил ограничить выдачу ипотек сроком свыше 30 лет.
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