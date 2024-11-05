Россияне стали проявлять активный интерес к своей кредитной истории и рейтингу Экономика

Россияне стали проявлять активный интерес к своей кредитной истории и рейтингу.

Как сообщается в аналитическом обзоре системы кредитной информации по итогам первого полугодия 2024 года ЦБ РФ, число полученных кредитных отчетов за полугодие выросло на 34% в годовом выражении. Пользователям (банкам, МФО и иным организациям) за это время предоставлено на 36% больше отчетов, чем в прошлом году.

По данным регулятора, наибольшее число таких отчетов (около 90%) получили банки.

В Центробанке отметили, что увеличение заинтересованности в кредитных историях со стороны как граждан, так и кредиторов связано с повышением финансовой грамотности и ростом розничного кредитования.

Ранее сообщалось, что Центробанк предложил ограничить выдачу ипотек сроком свыше 30 лет.