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Общество

Центральная детская библиотека открылась после ремонта в поселке Воскресенское

14 ноября 2024 17:30  [103] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В поселке Воскресенское Нижегородской области после модернизации по модельному стандарту открылась центральная детская библиотека.

Как сообщает министерство культуры региона, на оснащение из областного бюджета было выделено 10 млн рублей. На эти средства приобрели новые системы хранения, столы, стулья, кресла и пуфы. Кроме того, в библиотеке установили информационный киоск, сенсорные панели, стол для рисования песком и интерактивную песочницу, интерактивный пол, три комплекта автономных VR-шлемов, компьютерное оборудование, в том числе 12 компьютеров и два ноутбука, проектор, а также тифлофлешплеер. Книжный фонд библиотеки пополнился 3 тысячами книг, а для сотрудников пошили костюмы в едином стиле.

Библиотека, расположенная в центре поселка в двухэтажном здании, обслуживает читателей до 14 лет. Также в ее зону обслуживания входят родители и другие члены семьи юных читателей, педагоги и воспитатели. В год количество посещений библиотеки превышает 37,5 тысячи.

Площадь помещений библиотеки превышает 700 кв. м. Пространство после модернизации разделили на девять рабочих зон, в том числе есть площадка с модульной мебелью для проведения мастер-классов, зал для проведения презентации книг, круглых столов, лекций и конференций, место для игры в настольные игры небольшими компаниями, а также зона детского чтения, оформленная в виде сказочного града Китежа с расписными теремами. Отдельно выделили сенсорную комнату, которая предназначена для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а также с ребятами с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году в рамках адресной инвестиционной программы провели капитальный ремонт детской библиотеки, включая фасад здания и внутренние помещения. Также, специалисты заменили электропроводку и освещение. На эти целы было направлено 27 млн рублей, включая средства местного бюджета.

Напомним, что библиотека в Воскресенском стала уже 46 модельной библиотекой в регионе. До конца года в Нижегородской области откроются еще пять модельных библиотек, которые были переоборудованы за счет средств областного бюджета, и одна, модернизированная в рамках нацпроекта "Культура".

Ранее сообщалось, что Центр семейного чтения после ремонта открыли в Ленинском районе.

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Теги:
Библиотеки культура Ремонт
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