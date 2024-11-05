График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
14 ноября 2024 19:16  [117] Форум "Столица химии" в Дзержинске планируется сделать регулярным
14 ноября 2024 16:10  [145] Россияне стали проявлять активный интерес к своей кредитной истории и рейтингу
14 ноября 2024 10:28  [204] Почти четверть россиян получают ежемесячно около 20 тысяч рублей от подработки
13 ноября 2024 18:24  [368] ФРТ направит 478 млн рублей на модернизацию ЖКХ в Нижегородской области
13 ноября 2024 14:15  [419] Марат Хуснуллин предупредил о рисках банкротства у некоторых застройщиков
13 ноября 2024 11:30  [442] Эксперты прогнозируют снижение цен на вторичное жилье
13 ноября 2024 09:56  [430] Экспорт растительной продукции из Нижегородской области вырос за год в 3,5 раза
12 ноября 2024 18:34  [534] Два новых резидента ОЭЗ "Кулибин" вложат 390 млн рублей в химические производства
12 ноября 2024 17:30  [545] Проект городского бюджета на 2025 год внесен в Думу Дзержинска
12 ноября 2024 12:26  [427] Участниками централизованных закупок станут еще несколько федеральных ведомств
Экономика

Форум "Столица химии" в Дзержинске планируется сделать регулярным

14 ноября 2024 19:16  [117] Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Региональный форум "Столица химии - 2024", который прошел в Дзержинске в Нижегородской области, планируется сделать регулярным мероприятием. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со сслыкой на главу города химиков Михаила Клинкова.

Всего в мероприятиях форума приняли участие около 350 человек.

"Дзержинск, безусловно, достоин того, чтобы быть одной из главных форумных площадок для предприятий химпрома. Здесь сейчас активно развиваются предприятия, на территории ОЭЗ "Кулибин" появляются новые резиденты, возрождаются старые производственные системы",- отметил глава региона Глеб Никитин.

Замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин добавил, что в Минпромторг РФ продолжает оказывать системную поддержку проектам химической отрасли.

"При этом поддержку планируем оказывать проектам с разной окупаемостью. Она будет направлена на экономически эффективные и экспортоориентированные проекты, проекты, находящиеся на грани окупаемости, но важные для функционирования смежных отраслей промышленности, а также на проекты, направленные на обороноспособность, продовольственную безопасность и медицинскую сферу",- уточнил Юрин.

В рамках форума также организована выставка продукции, оборудования, технических и технологических решений регионального бизнеса.

"При поддержке правительства Нижегородской области есть возможность создать на территории Дзержинска химический кластер, который будет включать в себя и химическое машиностроение, и научный комплекс", - сказал президент Российского союза химиков Виктор Иванов.

Участники форума смогли посетить действующие предприятия и ознакомиться с реализованными проектами в Нижегородской области.

"Для Дзержинска форум "Столица химии" - это стимул для развития научной и современной производственной сферы. Нужно сформировать ту среду, в которой и молодые, и опытные специалисты смогут реализовать свой потенциал и опыт. Город заинтересован в новых специалистах. И мы, и организаторы форума поддерживаем идею сделать форум регулярным", - отметил глава Дзержинска Михаил Клинков.

Напомним, центр малотоннажной химии будет построен в Нижнем Новгороде за 2,2 млрд рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Промышленность Химия
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2024 18:34  [534] Два новых резидента ОЭЗ "Кулибин" вложат 390 млн рублей в химические производства
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph