Форум "Столица химии" в Дзержинске планируется сделать регулярным Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Региональный форум "Столица химии - 2024", который прошел в Дзержинске в Нижегородской области, планируется сделать регулярным мероприятием. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со сслыкой на главу города химиков Михаила Клинкова.

Всего в мероприятиях форума приняли участие около 350 человек.

"Дзержинск, безусловно, достоин того, чтобы быть одной из главных форумных площадок для предприятий химпрома. Здесь сейчас активно развиваются предприятия, на территории ОЭЗ "Кулибин" появляются новые резиденты, возрождаются старые производственные системы",- отметил глава региона Глеб Никитин.

Замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин добавил, что в Минпромторг РФ продолжает оказывать системную поддержку проектам химической отрасли.

"При этом поддержку планируем оказывать проектам с разной окупаемостью. Она будет направлена на экономически эффективные и экспортоориентированные проекты, проекты, находящиеся на грани окупаемости, но важные для функционирования смежных отраслей промышленности, а также на проекты, направленные на обороноспособность, продовольственную безопасность и медицинскую сферу",- уточнил Юрин.

В рамках форума также организована выставка продукции, оборудования, технических и технологических решений регионального бизнеса.

"При поддержке правительства Нижегородской области есть возможность создать на территории Дзержинска химический кластер, который будет включать в себя и химическое машиностроение, и научный комплекс", - сказал президент Российского союза химиков Виктор Иванов.

Участники форума смогли посетить действующие предприятия и ознакомиться с реализованными проектами в Нижегородской области.

"Для Дзержинска форум "Столица химии" - это стимул для развития научной и современной производственной сферы. Нужно сформировать ту среду, в которой и молодые, и опытные специалисты смогут реализовать свой потенциал и опыт. Город заинтересован в новых специалистах. И мы, и организаторы форума поддерживаем идею сделать форум регулярным", - отметил глава Дзержинска Михаил Клинков.

Напомним, центр малотоннажной химии будет построен в Нижнем Новгороде за 2,2 млрд рублей.