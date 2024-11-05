Около 75 тысяч консультаций провели нижегородцам в "Поездах здоровья" с начала года

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Около 75 тысяч медицинских консультаций провели нижегородцам в "Поездах здоровья" с начала года.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, всего в текущем году к медикам "мобильных поликлиник" обратилось более 43,3 тысячи человек.
Благодаря работе "Поездов здоровья" у людей, которые проживают в районных центрах и сельской местности, есть возможность посетить кардиолога, невролога, офтальмолога, эндокринолога, хирурга, уролога, гинеколога и других узких специалистов. Кроме того, с начала года нижегородцам также выполнили свыше 165 тысяч различных исследований: флюорографий, электрокардиографий, маммографий, УЗИ и лабораторных исследований.
По результатам осмотров и диагностики у пациентов впервые выявлено около 8,8 тысячи различных заболеваний, на дообследование было направлено свыше 29,4 тысячи человек, около 2 тысяч человек после осмотра были направлены на госпитализацию.На этой неделе "Поезда здоровья" посетят Воротынский, Лукояновский, Навашинский районы, а также Автозаводский и Ветлужский муниципальные округа.
Проект "Поезда здоровья" реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Он способствует реализации целей и задач национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом России Владимиром Путиным.
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