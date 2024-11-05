Нижегородские и китайские медики намерены сотрудничать в области детского здравоохранения Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские и китайские медики будут реализовать совместные проекты в области детского здравоохранения.

Как сообщает министерство здравоохранения региона, в Нижнем Новгороде проходит международная научно-практическая конференция "Международный клинический опыт в педиатрии", которой принимают участие более 200 экспертов. Российское здравоохранение представляют врачи из Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Свердловской области. Со стороны Китайской Народной Республики в конференции участвуют работники Детской больницы провинции Цзянси.

По словам главврача Нижегородской областной детской клинической больницы Светланы Белозеровой, взаимодействие между специалистами НОДКБ и Детской больницы провинции Цзянси началось летом этого года. На сегодняшний день определены два наиболее перспективных направления дальнейшего сотрудничества - это детская хирургия и педиатрическая помощь

С приветственным словом к гостям мероприятия обратилась также министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

"Китайская Народная Республика является стратегическим партнером Нижегородской области. Сегодня регион взаимодействует с шестью китайскими провинциями, у Нижнего Новгорода есть уже пять городов-побратимов в Китае. За годы взаимодействия реализовано множество проектов в области промышленности, образования и культуры. Приятно, что мы начали сотрудничать еще и в медицине, особенно в направлении детского здравоохранения", – сказала Ольга Гусева.

В региональном Минздраве отметили, что программа конференции формировалась по запросам врачей-участников. В рамках мероприятия будет заслушано множество докладов и состоится три симпозиума: "Детская неврология", "Детская хирургия" и "Важные вопросы педиатрии".

Напомним, в настоящее время в Нижегородской областной детской клинической больнице идут масштабные ремонтные работы. С инициативой модернизации медучреждения выступил губернатор Глеб Никитин. Проект поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин. Реализация программы модернизации медучреждения позволит повысить уровень качества оказания медицинской помощи детям, что является одной из важнейших задач национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"

Ранее сообщалось, что Центр орфанных заболеваний откроют на базе Нижегородской детской больницы.