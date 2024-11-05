Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2024 17:38  [38] "Эн+Тепло Волга" обновляет оборудование Автозаводской водопроводной станции для повышения качества питьевой воды
12 ноября 2024 16:50  [104] Нижегородские и китайские медики намерены сотрудничать в области детского здравоохранения
12 ноября 2024 16:35  [123] Госдума РФ приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
12 ноября 2024 16:26  [137] Нижегородские власти заключат концессию на укрепление левого берега Оки
12 ноября 2024 16:18  [125] "Единая Россия" передала в Минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах
12 ноября 2024 15:51  [151] Фестиваль "Сделано в России" пройдет в Чэнду
12 ноября 2024 14:35  [185] Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
12 ноября 2024 14:13  [166] Почти 300 площадок для беспилотников появится в России к 2030 году
12 ноября 2024 13:43  [177] Нижегородская епархия отказалась от возведения храма на улице Героя Смирнова
12 ноября 2024 13:35  [207] Дом мещанина Васильченко в центре Нижнего Новгорода частично разберут до конца года
Общество

Нижегородские и китайские медики намерены сотрудничать в области детского здравоохранения

12 ноября 2024 16:50  [104] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские и китайские медики будут реализовать совместные проекты в области детского здравоохранения.

Как сообщает министерство здравоохранения региона, в Нижнем Новгороде проходит международная научно-практическая конференция "Международный клинический опыт в педиатрии", которой принимают участие  более 200 экспертов. Российское здравоохранение представляют врачи из Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Свердловской области. Со стороны Китайской Народной Республики в конференции участвуют работники Детской больницы провинции Цзянси.

По словам главврача Нижегородской областной детской клинической больницы Светланы Белозеровой, взаимодействие между специалистами НОДКБ и Детской больницы провинции Цзянси началось летом этого года. На сегодняшний день определены два наиболее перспективных направления дальнейшего сотрудничества - это детская хирургия и педиатрическая помощь

С приветственным словом к гостям мероприятия обратилась также министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

"Китайская Народная Республика является стратегическим партнером Нижегородской области. Сегодня регион взаимодействует с шестью китайскими провинциями, у Нижнего Новгорода есть уже пять городов-побратимов в Китае. За годы взаимодействия реализовано множество проектов в области промышленности, образования и культуры. Приятно, что мы начали сотрудничать еще и в медицине, особенно в направлении детского здравоохранения", – сказала Ольга Гусева.

В региональном Минздраве отметили, что программа конференции формировалась по запросам врачей-участников. В рамках мероприятия будет заслушано множество докладов и состоится три симпозиума: "Детская неврология", "Детская хирургия" и "Важные вопросы педиатрии".

Напомним, в настоящее время в Нижегородской областной детской клинической больнице идут масштабные ремонтные работы. С инициативой модернизации медучреждения выступил губернатор Глеб Никитин. Проект поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин. Реализация программы модернизации медучреждения позволит повысить уровень качества оказания медицинской помощи детям, что является одной из важнейших задач национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"

Ранее сообщалось, что Центр орфанных заболеваний откроют на базе Нижегородской детской больницы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Международное сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2024 12:38  [246] Центр орфанных заболеваний откроют на базе Нижегородской детской больницы
06 ноября 2024 12:41  [509] Готовность Кстовской ЦРБ на сегодняшний день составляет 80%
05 ноября 2024 13:15  [611] Нижегородские власти выделят на строительство детской поликлиники в Сормове 108 млн рублей
01 ноября 2024 15:09  [717] Музей скорой помощи открылся в Нижнем Новгороде
17 октября 2024 15:10  [1872] Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде к 2029 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph