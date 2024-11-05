Кондитерская загорелась на улице Алексеевская в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарные расчеты МЧС России сегодня утром тушили пожар, который возник в кафе на улице Алексеевская в Нижнем Новгороде.

Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, возгорание произошло в цоколе кафе Cake&Pie на 15 квадратных метрах.

Из жилой части здания пожарно-спасательные подразделения вывели 6 человек. В самом кафе во время ЧП людей не было.

Всего в ликвидации огня были задействованы 32 спасателя и 8 единиц техники. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

Ранее сообщалось, что возгорание площадью в 50 кв.м ликвидировали на ул Циолковского в Нижнем Новгороде.