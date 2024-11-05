Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 ноября 2024 09:15  [110] Кондитерская загорелась на улице Алексеевская в Нижнем Новгороде
18 ноября 2024 10:25  [404] Более  1 млн рублей потерял нижегородец, пытаясь трудоустроиться копирайтером
18 ноября 2024 08:56  [416] Почти 1,7 млн рублей перевела нижегородка мошенникам, ожидая прибыль от инвестиций
17 ноября 2024 17:48  [1155] Страшная авария с участием двух большегрузов случилась в Лысковском районе
15 ноября 2024 10:54  [612] Полицейские составили 10 "административок" на верхнепечёрских дрифтеров
15 ноября 2024 08:34  [745] Молодую нижегородку задержали в Липецке за покушение на теракт в столице Приволжья
14 ноября 2024 10:44  [645] Подросток без прав попал в ДТП в Нижнем Новгороде
13 ноября 2024 11:56  [570] Бухгалтер хотела повысить кредитный рейтинг и потеряла более 1 млн рублей
13 ноября 2024 11:18  [589] Два несовершеннолетних пешехода попали под колёса машин в Нижнем Новгороде
13 ноября 2024 10:14  [641] Нижегородец потерял крупную сумму при попытке заработать легкие деньги
Происшествия

Кондитерская загорелась на улице Алексеевская в Нижнем Новгороде

19 ноября 2024 09:15  [110] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарные расчеты МЧС России сегодня утром тушили пожар, который возник в кафе на улице Алексеевская в Нижнем Новгороде.

Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, возгорание произошло в цоколе кафе Cake&Pie на 15 квадратных метрах.

Из жилой части здания пожарно-спасательные подразделения вывели 6 человек. В самом кафе во время ЧП людей не было.

Всего в ликвидации огня были задействованы 32 спасателя и 8 единиц техники. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. 

Ранее сообщалось, что возгорание площадью в 50 кв.м ликвидировали на ул Циолковского в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
15 ноября 2024 09:56  [633] Масштабные учения МЧС прошли на территории общежития ННГУ
10 ноября 2024 15:58  [738] Возгорание площадью в 50 кв.м ликвидировали на ул Циолковского в Нижнем Новгороде
09 ноября 2024 10:24  [719] Шесть человек спасли на пожаре в Нижнем Новгороде
08 ноября 2024 11:04  [743] Пожар вспыхнул на заводе на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
19 октября 2024 17:35  [931] Мусоропровод загорелся в многоквартирном доме на ул. Пермякова в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph