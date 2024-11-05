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Общество

Доброволец СВО: "Отправляюсь на спецоперацию с уверенностью в нашей скорой победе!"

19 ноября 2024 10:57  [83] Общество

Фото: Дом народного единства

Группа добровольцев отправилась из Нижегородской области на боевое слаживание перед участием в специальной военной операции. Будущие защитники Отечества приезжают в нижегородский пункт отбора из всех муниципалитетов области и из разных регионов страны.

21-летний контрактник из Волгодонска Ростовской области приехал вместе с двумя друзьями детства. Школьные приятели хотят служить вместе и уверены, что принесут пользу Родине, боевым товарищам и вернутся с победой.

"Я давно следил за событиями на передовой, а сейчас решил отправиться на СВО вместе со школьными друзьями. Мы патриоты, настрой боевой, «за лентой» проявим себя отлично. Дома мое решение приняли как должное, говорят, в семье должен быть свой герой", - рассказал доброволец.

Еще один новобранец - из Москвы. Говорит, что многие его друзья и знакомые уже ушли на фронт, сейчас пришла его очередь встать в строй и помочь своим.

"Я твердо решил присоединиться к российской армии, чтобы помочь. Отправляюсь на спецоперацию с уверенностью в нашей скорой победе!" - сказал мужчина.

Другой доброволец – из Оренбурга, до заключения военного контракта работал диджеем. Считает, что сейчас – время изменить свою жизнь, заняться настоящей мужской работой и внести свой вклад в общее дело защиты Родины.

"Перед спецоперацией намеренно занимался физической подготовкой. Узнал, что в Нижнем Новгороде сейчас самые лучшие условия для заключения военных контрактов, решил отправиться отсюда. Семья полностью поддержала мой выбор. Победа будет за нами!"- сказал мужчина.

Государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. C 5 ноября по 31 декабря 2024 года увеличена суммарная единовременная выплата при условии заключения контракта с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. Единовременная материальная поддержка составит 3 млн рублей. Таким образом, годовое денежное вознаграждение может составить около 5,5 млн рублей. Такое решение приняли в том числе после открытия Фонда народного единства, который формируется за счет добровольных пожертвований организаций и предприятий региона.

Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Напомним, отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию для тех, кто планирует заключить контракт с Минобороны можно уточнить в Центре набора добровольцев или на сайте: https://служунн.рф/. 

Ранее сообщалось, что Фонд Народного единства создан в Нижегородской области.

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Теги:
Добровольцы Дом народного единства СВО
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