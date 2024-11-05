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Экономика

Рекордную сумму потратили россияне на новые авто этой осенью

19 ноября 2024 14:15  [115] Экономика

В октябре текущего года россияне потратили на покупку новых машин рекордную сумму 542,4 млрд рублей. Это на 59,5% выше уровня прошлого года. 

Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" по итогам проведенного совместного с "Газпромбанк Автолизинг" исследования. Эксперты объяснили рекордные траты высоким объемом реализации новых автомобилей в октябре и их ценами.

По подсчетам аналитиков, доля премиальных автомобилей в структуре финансовой емкости за месяц увеличилась с 22,7% в сентябре до 24% в октябре.

Больше всего денег россияне тратят на покупку китайских автомобилей, однако при этом их доля падает. Так, в октябре россияне потратили на покупку китайских автомобилей 334,8 млрд рублей. Это на 7,7% больше, чем месяцем ранее.

При этом затраты на покупку автомобилей других брендов выросли заметно сильнее, а доля "китайцев" уменьшилась с 65,5% в сентябре до 61,7% в октябре. Крупнейшими сегментами на российском авторынке остаются SUV и B.

Ранее сообщалось, что авторынок в РФ по итогам года может превысить 1,6 млн машин.

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Теги:
Автомобили
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