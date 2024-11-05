Очередной гуманитарный груз отправили жители Ленинского района в зону СВО

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Жители Ленинского района Нижнего Новгорода отправили в зону СВО очередной гуманитарный груз.
Как сообщает районная администрация, в сборе гуманитарной помощи активно участвовали ТОСы, образовательные учреждения и предприниматели Ленинского района.
В зону спецоперации отправлены бронежилеты, дизельный генератор, четыре мотоцикла, продукты питания, медикаменты и обогреватели. Воспитанники и ученики образовательных учреждений подготовили для бойцов письма и рисунки.
По словам главы Ленинского района Сергея Лукоянова, неравнодушные жители района приносят в пункты сбора гуманитарной помощи медикаменты, продукты питания и одежду.
"Огромное спасибо всем, кто помогает в сборах. Мы и дальше продолжим поддерживать наших ребят. Уверен, все вместе мы сможем приблизить победу!", - сказал глава района.
Отмечается,что гуманитарная помощь принимается во всех помещениях ТОС Ленинского района.
Ранее сообщалось, что нижегородские волонтеры передали для участников СВО внедорожник с гуманитарным грузом.
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