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Общество

Очередной гуманитарный груз отправили жители Ленинского района в зону СВО

19 ноября 2024 18:10  [109] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Ленинского района Нижнего Новгорода отправили в зону СВО очередной гуманитарный груз.

Как сообщает районная администрация, в сборе гуманитарной помощи активно участвовали ТОСы, образовательные учреждения и предприниматели Ленинского района. 

В зону спецоперации отправлены бронежилеты, дизельный генератор, четыре мотоцикла, продукты питания, медикаменты и обогреватели. Воспитанники и ученики образовательных учреждений подготовили для бойцов письма и рисунки.

По словам главы Ленинского района Сергея Лукоянова, неравнодушные жители района приносят в пункты сбора гуманитарной помощи медикаменты, продукты питания и одежду.

"Огромное спасибо всем, кто помогает в сборах. Мы и дальше продолжим поддерживать наших ребят. Уверен, все вместе мы сможем приблизить победу!", - сказал глава района.

Отмечается,что гуманитарная помощь принимается во всех помещениях ТОС Ленинского района. 

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтеры передали для участников СВО внедорожник с гуманитарным грузом.

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Теги:
гуманитарная помощь Ленинский район СВО
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