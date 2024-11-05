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Происшествия

Более 60 млн рублей перевели нижегородцы мошенникам за минувшую неделю

20 ноября 2024 07:29  [37] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

За прошедшую неделю в Нижегородской области сотрудники полиции зарегистрировали 121 преступление, совершённое с использованием различных мошеннических схем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, чаще всего злоумышленники использовали схемы: "Звонок от службы безопасности банка" (49 случаев), "Предложение дополнительного заработка" (24) и "Срок действия вашей сим-карты скоро закончится" (16). Всего из-за действий злоумышленников потерпевшие потеряли более 60,1 млн рублей.

В полиции привели примеры типичных случаев "развода", которые использовали мошенники.

Так, жителю Нижнего Новгорода поступил звонок якобы из правоохранительных органов. Псевдополицейский убедил мужчину, что с его банковской карты кто-то пытается снять деньги и для их сохранения требуется продиктовать поступившие смс-коды. После выполнения указаний со счёта заявителя произошло списание 283 тысяч рублей. Телефонный собеседник пояснил, что средства переведены на "безопасный счёт" и в течение суток будут возвращены. Не получив свои сбережения обратно, нижегородец обратился за помощью в полицию.

Следующий случай произошел в Сарове. Местной жительнице поступило предложение инвестировать деньги с обещанием приличной прибыли. Договорившись с лжеброкером, саровчанка скачала приложение по отправленной ей ссылке и оформила брокерский счёт. В течение месяца она вносила на него небольшие суммы и выводила прибыль. После этого ей предложили внести более крупную сумму, и женщина пополнила счёт на 1,2 млн рублей. В этот же день её онлайн-кабинет заблокировали.

Последний случай зарегистрирован в Навашине. Местной жительнице поступил звонок от якобы представителя оператора сотовой связи. Звонившая сообщила, что у женщины заканчивается срок действия абонентского номера. Для его продления её попросили сообщить код из смс-сообщения. Через некоторое время гражданка обнаружила, что вход в её личный кабинет на "Госуслугах" заблокирован. Женщина обратилась в офис техподдержки, где ей сообщили, что в её аккаунт осуществлялся вход третьими лицами. После этого она обратилась в ближайший отдел полиции.

Как ранее сообщал телеканал "360", мошенники придумали новую схему обмана россиян: злоумышленники звонят от лица сотрудников МФЦ для взлома аккаунта на "Госуслугах".

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России до 1 декабря проработать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, в том числе, организовать введение "периода охлаждения" до передачи денежных средств от кредитора к заёмщику.

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Теги:
Мошенничество
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