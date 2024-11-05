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Общество

Финал конкурса "Моя профессия – ИТ" пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году

20 ноября 2024 11:36  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Советник губернатора по ИТ-отрасли, директор межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников в составе нижегородской делегации стал участником III Федерального форума лидеров цифровой экономики "Цифровой алмаз" в Республике Саха.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на форум съехалось более 2,6 тысяч участников со всей страны, а также из дружественных стран. Ключевыми темами форума стали цифровое и инновационное развитие, цифровой контент, безопасность и телекоммуникации, а также образовательные технологии.

Во время тематической сессии Валерий Черепенников сообщил, что финал Всероссийского конкурса "Моя профессия – ИТ" пройдет 2025 года в Нижнем Новгороде. Это мероприятие, впервые проведенное в Республике Саха и вышедшее на федеральный уровень, призвано помочь учащимся с раннего возраста погрузиться в мир информационных технологий, определиться с профессией и в будущем стать высококвалифицированными специалистами.

По словам директор ИТ-кампуса, проведение тематических конкурсов может способствовать интересу ребят к ИТ-сфере и помочь в решении кадрового вопроса в ИТ-отрасли. В настоящее время в Нижегородской области подбирают площадки, прорабатывают образовательную и деловую программы для участников и гостей финала. Предполагается, что участниками финала станут более 500 человек из российских регионов и дружественных государств.

Одновременно с финалом конкурса "Моя профессия – ИТ" в Нижнем Новгороде будет организован одноименный профориентационный фестиваль, раскрывающий потенциал цифровых специальностей.

Напомним, проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде является частью нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. 

Ранее сообщалось, что ИТ-кампус "НЕЙМАРК" присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.

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Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Конкурсы Технологии
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