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Бизнес

Нижегородское ООО "Металлопрокат-НН" благодаря нацпроекту увеличило выработку на 60%

12 ноября 2024 16:03  [5] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) вместе с сотрудниками нижегородского ООО "Металлопрокат-НН" подвели промежуточные итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" на предприятии.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, компания занимается продажей, отгрузкой и доставкой плоского проката, труб, фасонного проката и сортового проката металла.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, специалисты ФЦК провели анализ процессов на предприятии и выявили 11 "узких мест". По каждому из пунктов эксперты предложили решения и разработали план мероприятий. По предварительной информации, реализация предложенных экспертами изменений позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 62% и сократить время от получения заявки до отгрузки на 48%.

Кроме того, специалисты ФЦК обучили бережливым технологиям 16 сотрудников компании и подготовили двух внутренних тренеров.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению президента России Владимира Путина. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что РЦК Нижегородской области вошел в ТОП-3 по реализации нацпроекта "Производительность труда".

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Теги:
МСП Предприниматели Производительность труда
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