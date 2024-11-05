Нижегородское ООО "Металлопрокат-НН" благодаря нацпроекту увеличило выработку на 60% Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) вместе с сотрудниками нижегородского ООО "Металлопрокат-НН" подвели промежуточные итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" на предприятии.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, компания занимается продажей, отгрузкой и доставкой плоского проката, труб, фасонного проката и сортового проката металла.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, специалисты ФЦК провели анализ процессов на предприятии и выявили 11 "узких мест". По каждому из пунктов эксперты предложили решения и разработали план мероприятий. По предварительной информации, реализация предложенных экспертами изменений позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 62% и сократить время от получения заявки до отгрузки на 48%.

Кроме того, специалисты ФЦК обучили бережливым технологиям 16 сотрудников компании и подготовили двух внутренних тренеров.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению президента России Владимира Путина. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что РЦК Нижегородской области вошел в ТОП-3 по реализации нацпроекта "Производительность труда".