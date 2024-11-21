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Бизнес

Нижегородское ООО "НБК Трейд" стал участником нацпроекта "Производительность труда"

22 ноября 2024 13:26  [115] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское предприятие ООО "НБК Трейд" стало 268 участником нацпроекта "Производительность труда" в регионе.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, компания занимается производством и продажей термоэтикеток, чековой ленты, роликов для банкоматов и факсов.

В течении шести месяцев эксперты регионального центра компетенций (РЦК) будут внедрять на производстве бережливые технологии. Вместе с сотрудниками предприятия специалисты РЦК выберут пилотный участок, проанализируют все процессы и предложат решения по их улучшениям. Кроме того, сотрудники предприятия обучатся основам бережливого производства.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в регионе участниками нацпроекта "Производительность труда" являются шесть компаний, которые занимаются производством бумажных изделий. 

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". 

Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению президента России Владимира Путина. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"

Ранее сообщалось, что к нацпроекту "Производительность труда" присоединилось нижегородское ООО "Ренткар"

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Теги:
Мой бизнес Нацпроект Производительность труда
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