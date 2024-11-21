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Бизнес

Нижегородское ООО "Ренткар" стало участником нацпроекта "Производительность труда"

21 ноября 2024 17:35  [99] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское ООО "Ренткар" стало 267-м участником национального проекта "Производительность труда". Как сообщает пресс-служба правительства региона, предприятие занимается выпуском и продажей изделий из древесно-полимерного композита, в частности террасной доски, заборной доски, ступеней, ограждений и крепежных элементов.

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) будут внедрять бережливые технологии на производстве в течение ближайших шести месяцев. Вместе с сотрудниками предприятия они выберут пилотный участок, проанализируют все процессы и предложат решения по их улучшениям. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.

По словам министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в нацпроекте "Производительность труда" в регионе участвуют три компании, которые занимаются производством деревянных конструкций и столярных изделий. Это помогает им оптимизировать производственные процессы и способствует улучшению условий труда сотрудников, сохранению рабочих мест и поддержанию конкурентного уровня заработной платы. 

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". 

Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению президента России Владимира Путина. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"

Ранее сообщалось, что РЦК Нижегородской области вошел в ТОП-3 по реализации нацпроекта "Производительность труда"

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Теги:
Мой бизнес Нацпроект Производительность труда
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