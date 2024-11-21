Решивший купить ноутбук житель Дзержинска стал жертвой мошенников

Желая купить ноутбук у непроверенного продавца, житель Дзержинска лишился 125 тыс. рублей
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 33-летний мужчина связался в одном из приложений с неизвестным по объявлению о продаже ноутбука.
Заинтересовавшись товаром, гражданин договорился с якобы продавцом об оплате и через приложение банка перевел на указанный незнакомцем счет 125 000 рублей.
После проведения оплаты собеседник перестал выходить на связь и удалил аккаунт, а оплаченный товар заявитель так и не получил.
Мужчина, осознав, что стал жертвой мошеннической схемы, обратился в ближайший отдел полиции.
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