Решивший купить ноутбук житель Дзержинска стал жертвой мошенников Происшествия

Желая купить ноутбук у непроверенного продавца, житель Дзержинска лишился 125 тыс. рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 33-летний мужчина связался в одном из приложений с неизвестным по объявлению о продаже ноутбука.

Заинтересовавшись товаром, гражданин договорился с якобы продавцом об оплате и через приложение банка перевел на указанный незнакомцем счет 125 000 рублей.

После проведения оплаты собеседник перестал выходить на связь и удалил аккаунт, а оплаченный товар заявитель так и не получил.

Мужчина, осознав, что стал жертвой мошеннической схемы, обратился в ближайший отдел полиции.