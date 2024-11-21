Кафе быстрого питания загорелось в ТРЦ на улице Коминтерна Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода в торгово-развлекательном центре "Золотая Миля" загорелось бистро.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре поступило в начале восьмого часа утра. Согласно информации, на площади 1 квадратный метр загорелась печь.

Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Два сотрудника кафе смогли самостоятельно покинуть территорию до прибытия пожарных.

Причину возгорания установят специалисты.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на улице Алексеевская загорелась кондитерская.

Также сообщалось, что в Арзамасе в селе Ленинское на пожаре погиб мужчина.