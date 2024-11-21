Кафе быстрого питания загорелось в ТРЦ на улице Коминтерна 

Фото:
В Сормовском районе Нижнего Новгорода в торгово-развлекательном центре "Золотая Миля" загорелось бистро.
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре поступило в начале восьмого часа утра. Согласно информации, на площади 1 квадратный метр загорелась печь.
Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Два сотрудника кафе смогли самостоятельно покинуть территорию до прибытия пожарных.
Причину возгорания установят специалисты.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на улице Алексеевская загорелась кондитерская.
Также сообщалось, что в Арзамасе в селе Ленинское на пожаре погиб мужчина.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+